В Саратовской области сгорели два дома

СЕГОДНЯ 09:11 2019-03-14T09:29:17+03:00

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Вчера, 13 марта, в 15:23 семь пожарных на двух единицах техники выехали тушить двухквартирный дом в поселке Темп Ртищевского района Саратовской области. Они справились с возгоранием на площади 160 кв. м.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном ГУ МЧС.

Второй сигнал о пожаре поступил на пульт оперативного дежурного в 13:46. Шесть огнеборцев и две единицы техники потушили 9 кв. м горящего частного дома на улице Чехова в Балашове.

ИСТОЧНИК KP.RU