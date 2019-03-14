2019-03-14T09:28:05+03:00
Происшествия

В Саратове около противотуберкулезного диспансера пропал мужчина

Он приехал вместе с приятелем, но тот отказался идти по сугробам и вернулся домой
Екатерина Семенова
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Сергей СенинСергей Сенин
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Следователи СУ СКР ищут жертву преступления.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, потерпевший — 26-летний Сергей Сенин, уроженец Ртищева.

Следствие считает, что в ночь с 21 на 22 января 2019 года Сенин вместе с другом приехали на такси в противотуберкулезный диспансер на улице Лесная республика. Однако на месте приятель заявил, что не хочет идти дальше из-за морозов и сугробов, поэтому возвращается домой.

С того времени о Сергее Сенине ничего не известно. На следующий день приятель пытался ему дозвониться, но тот не отвечал. 23 января друг обратился в полицию, родители также подтвердили, что Сергей Сенин не выходил с ними на связь.

Следователи начали проверку и проводят розыскные мероприятия. Кому что-либо известно о местонахождении Сенина, просят обратиться по адресу: Саратов, 2-й Московский проезд, 16, либо по телефонам: 74-14-99, 8-927-143-71-71.

ИСТОЧНИК KP.RU

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