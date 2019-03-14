2019-03-14T09:26:11+03:00
Происшествия

Рецидивист украл пять флаконов духов из магазина в Ленинском районе

Мужчина уже четыре раза привлекался за кражу
Дарья Вострикова
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Полиция Кировского района раскрыла кражу духов из магазина, расположенного на проспекте 50 лет Октября в Ленинском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 6 ноября 2018 года в 17:40 в отдел обратилась 28-летняя заведующая универсама и сообщила, что вечером 5 ноября неизвестный украл оттуда пять флаконов духов. Этим он причинил ущерб на сумму 13 705 рублей.

Предполагаемого вора задержали. Им оказался пять раз судимый мужчина, который продал парфюм неизвестному человеку на 3-й Дачной за 5 тыс. рублей.

На него завели уголовное дело, решения которого рецидивист ожидает под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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