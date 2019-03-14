Хозяева лисы-чернобурки из Саратова ищут беглянку
В понедельник, 11 марта, саратовцы опубликовали в соцсети «ВКонтакте» снимок необычного животного — домашней лисы-чернобурки, которую заметили в Ленинском районе.
Однако кому принадлежит это животное, стало понятно только вчера.
Вчера, в 21:30 очевидцы запечатлели лису в 21:30 в районе 4-й дачной возле мусорки на Гвардейской, 13.
В группе «Типичный Саратов» Александр Гардин рассказал, что сбежала лиса по кличке Дева. Животное довольно быстро передвигается — после Ленинского района она была замечена на автовокзале,а теперь по словам Александра, она может добежать до Октябрьского и Заводского районов.
- Лиса одомашненная, не опасная. Если кто-то увидит ее и страха перед животным не будет, пожалуйста, придержите ее и дайте поесть, это даст нам время доехать до вас и забрать животное, — сказал мужчина.
Александр заверил, что животное не агрессивное.
ИСТОЧНИК KP.RU