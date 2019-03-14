Житель Розового села украл неисправный пистолет с АЗС

СЕГОДНЯ 08:32 2019-03-14T08:52:11+03:00

Своими действиями он причинил ущерб на сумму 8,7 тыс. рублей

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Вчера, 13 марта, полиция Ершовского района Саратовской области раскрыла кражу неисправного топливораздаточного пистолета с заправочной колонки на АЗС в поселке Учебный.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, о случившемся в правоохранительные органы сообщила 32-летняя оператор заправки. По ее словам, пистолет пропал второго февраля в 05:30.

Предполагаемого вора задержали. Им оказался 21-летний житель села Розовое. Похищенное у него забрали, а самого мужчину посадили под подписку о невыезде — ждать завершения расследования уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU