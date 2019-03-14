Жителя поселка Степное отправили в колонию за нападение на полицейского
В поселке Степное Советского района Саратовской области мужчина публично оскорбил и напал на представителя власти.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, днем 2 ноября прошлого года 33-летний Станислав Емельянов распивал алкоголь в компании сожительницы и двух приятелей. Причем они находились в общественном месте.
К ним подошли стражи порядка и потребовали пройти в отдел полиции для составления протокола. В ответ на это Емельянов нецензурно обругал правоохранителя, а потом ударил ногой по левому колену.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил дебошира к трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Наказание еще не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU