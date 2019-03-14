2019-03-14T08:24:56+03:00
Происшествия

Жителя поселка Степное отправили в колонию за нападение на полицейского

Мужчина обругал и ударил стража порядка, который помешал ему распивать алкоголь
Екатерина Семенова
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В поселке Степное Советского района Саратовской области мужчина публично оскорбил и напал на представителя власти.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, днем 2 ноября прошлого года 33-летний Станислав Емельянов распивал алкоголь в компании сожительницы и двух приятелей. Причем они находились в общественном месте.

К ним подошли стражи порядка и потребовали пройти в отдел полиции для составления протокола. В ответ на это Емельянов нецензурно обругал правоохранителя, а потом ударил ногой по левому колену.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил дебошира к трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Наказание еще не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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