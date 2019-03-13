На Чернышевского столкнулись Toyota и «Гранта»
ДТП привело к пробке в обе стороны
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Вечерняя пробка 13 марта на улице Чернышевского стала последствием ДТП. Два столкнувшихся автомобиля практически перекрыли проезд в обе стороны на участке между Провиантской и Вольской.
Водитель Лады «Гранты» врезался в Toyota Hilux, потеряв управление.
По предварительным данным, медосвидетельствование, которое провели сотрудники ГИБДД, показало опьянение водителя отечественного авто.
ИСТОЧНИК KP.RU