2019-03-13T19:57:45+03:00
Происшествия

За убийство при превышении обороны жительницу Саратовской области приговорили к штрафу

Пьяный агрессор получил только один удар ножом, но он был смертельным
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Суд в Балашове Саратовской области оценив собранные следователями СКР улики и доказательства вынес обвинительный приговор 33-летней Марии Стольниковой, жительнице поселка Октябрьский Балашовского района. Ее признали виновной убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны.

Все случилось в ночь с 3 на 4 февраля 2018 года в доме 35-летнего брата бывшего супруга Стольниковой. Среди выпивавшей компании вспыхнула ссора – хозяин дома стал упрекать женщину в том, что она продолжает жить за счет бывшего супруга, но тот ее больше содержать не намерен.

Петензии мужчина подкрепил несколькими ударами.

- Стольникова схватила со стола нож и, обороняясь, нанесла мужчине один удар в область живота. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, спустя некоторое время раненный скончался в больнице, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

В суде и на следствии Стольникова полностью признала вину и в результате осуждена на 1 год и 3 месяца ограничения свободы. Кроме того, суд в рамках гражданского иска от семьи погибшего приговорил женщину к штрафу в 330 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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