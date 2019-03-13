На покупку санатория имени Чапаева потратят 44 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:36 2019-03-13T16:41:23+03:00

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На сегодняшнем заседании комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности области министру соцразвития Саратовской области Ирине Бузиловой задали вопрос о покупке 75% от пакета акций АО «Санаторий-курорт имени В. И. Чапаева» на 44 млн рублей.

Депутат Сергей Курихин спросил, зачем нужно покупать здание по такой высокой цене, если, по его мнению, стоимость предприятия не выше 25 млн рублей, то есть она завышена вдвое.

Ирина Бузилова ответила, что эти данные взяты по результатам аудита независимой организации. Они дали понять, что комплекс зданий рентабелен. Санаторий находится в Ершове и прекрасно подходит для людей, которым нужна социально-реабилитационная помощь. Тут можно лечить людей с нарушениями опорно-двигательной и нервной системы, ДЦП.

В итоге 75% акций санатория все-таки решили приобретать.

ИСТОЧНИК KP.RU