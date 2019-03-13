Николай Панков: О хостелах, сенаторах и крышевании бизнеса

СЕГОДНЯ 16:27 2019-03-13T16:31:05+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» предположил, что во время очередного заседания Совета законодателей РФ сенаторы планируют проживать в хостелах.

Напомним, сегодня Совет Федерации отклонил недавно принятый Госдумой закон, в соответствии с которым жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг.

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- Да, разные разговоры блуждают по размещению гостиниц в жилых домах. Что касается заявления сенаторов о том, что времени для закрытия мало, так это лукавство. Все члены Совфеда знали, что закон разрешал это до проведения чемпионата мира по футболу в России. Так кто крышует беззаконие продления бизнеса? А еще хохму вбросили. Чтобы поддержать дружеский бизнес, сенаторы в Санкт-Петербурге во время Совета законодателей будут проживать в хостелах. Чудно. Вижу, сенаторы глазки, как при аресте Арашукова, попрятали. Зато Толстой рубанул, что в комиссии нужно поработать и гостиницам в жилых домах не бывать. Ох, и драма нас с вами ждет. Посмотрим, что будет дальше, — пишет Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU