2019-03-13T16:29:03+03:00
Общество

При поддержке команды специалистов атомной станции балаковские школьники развили лидерские навыки

Тренинг прошел в рамках проекта «Адаптация 2.0»
Екатерина Семенова
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Учащиеся старших классов из гимназии №2 приняли участие в бизнес-тренингеУчащиеся старших классов из гимназии №2 приняли участие в бизнес-тренинге
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Учащиеся старших классов из гимназии №2 приняли участие в бизнес-тренинге по эффективным коммуникациям.

Предложенный тренинг — только часть большого плана в рамках проекта «Адаптация 2.0», который реализует команда инициативных работников атомной станции для обеспечения наукоемких отраслей России мотивированными и эффективными молодыми специалистами на долгосрочную перспективу.

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- Это отличная школа ораторского искусства. От того, насколько быстро и правильно ты сумеешь донести свою позицию, зависит успех в решении любого вопроса. Спасибо Балаковской АЭС за интересное и нестандартное обучение важным навыкам, — поделилась победитель дискуссионных выступлений — учащаяся 10а класса Софья Наговицына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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