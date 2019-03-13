«КВС» приступили к строительству канализационного коллектора по улице Челюскинцев

СЕГОДНЯ 16:14 2019-03-13T16:27:27+03:00

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С целью снижения показателей аварийности и увеличения пропускной способности системы водоотведения ООО «КВС» ведет строительство нового участка канализационного коллектора по улице Челюскинцев. Протяженность коммуникаций диаметром 300 мм составит более 70 м. Работы ведутся методом горизонтально-направленного бурения, что позволяет минимизировать объем вскрышных работ и не перекрывать участок проезжей части дороги.

Сейчас специалисты проводят сварку участков трубопровода. Строительство объекта поспособствует снижению нагрузки на существующую систему водоотведения и, как следствие, обеспечит надежное отведение канализационных стоков. Новые сети выполняются из полимерных материалов, гарантирующих безаварийную эксплуатацию объекта на срок не менее 50 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU