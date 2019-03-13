В Красном Куте женщину будут судить за получение денег на дом

СЕГОДНЯ 16:10 2019-03-13T16:25:46+03:00

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В Красном Куте Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту получения незаконных социальных выплат.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, в ходе проверки было установлено, что 33-летняя женщина встала на учет как нуждающаяся в жилье.

При этом она предоставила документы, где было указано, что она работает в сельхозорганизации, что не соответствовало действительности.

В итоге она получила более 1,5 млн рублей на строительство жилья, однако никаких работ не начала.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Расследование находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU