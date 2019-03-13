Мэра Саратова попросили сделать второй вход на стадион «Волга»
Сегодня, 13 марта, глава Саратова Михаил Исаев встретился с жителями микрорайона «Авиатор».
- В ходе общения выяснилось, что горожанам нужен детский сад. Градоначальник отметил, что уже в этом году будет построено учреждение на 160 мест, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Кроме того, жителей беспокоит плохая освещенность и отсутствие тротуаров на улице Плякина. Михаил Исаев поручил профильным чиновникам взять в работу эти вопросы.
Также глава Саратова рассказал о планах по реконструкции стадиона «Волга», которая начнется при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.
- Помимо футбольного поля и легкоатлетических дорожек, здесь будет расположен целый спортивный комплекс, — подчеркнул Михаил Исаев.
Жители попросили при работах предусмотреть дополнительный вход со стороны трамвайного депо. На это градоначальник предложил создать общественный совет, так как это будет удобно с точки зрения оперативной коммуникации между населением и властью.
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ИСТОЧНИК KP.RU