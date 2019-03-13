2019-03-13T15:41:15+03:00
Экономика

Долг Саратовской области больше не растет

Регион берет новые кредиты, чтобы закрывать старые
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 13 марта, на заседании комитета Саратовской областной думы по бюджету, налогам, промышленности и собственности министра финансов области Станислава Кошелева заставили рассказать о долге области.

В прения с ним вступил депутат от ЛДПР Станислав Денисенко.

- Область в очередной раз заимствует 3,8 млн рублей. Зачем?

- На погашение текущих кредитов.

- А как же цифра 600 млн? Мы стремимся к сокращению долга области, а он растет?

- Не растет, — ответил Кошелев.

- Не растет, — подтвердил председатель комитета Владимир Капкаев.

Станислав Кошелев пояснил, что для покрытия дефицита бюджета раньше требовалось 1,6 млрд рублей, а сейчас 600 млн, то есть меньше. А 1 млрд найдут из других источников, не станут брать в долг. Кошелев подчеркнул, что новые кредиты берутся для погашения текущих, то есть на перекредитование.

Расходы бюджета региона предполагается увеличить на 3,873 млрд рублей.

После внесения всех изменений дефицит областного бюджета увеличится до 3,759 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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