Два десятка подростков из Саратовской области поедут весной в «Артек»

СЕГОДНЯ 15:21 2019-03-13T15:21:04+03:00

С 16 марта по 2 апреля там пройдет третья смена «Театральная история»

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В международном детском центре «Артек», находящемся в Крыму, с 16 марта по 2 апреля пройдет третья смена «Театральная история». Из Саратовской области по региональной квоте туда получили путевки 23 подростка.

- Ежегодно более 250 молодых жителей области посещают смены «Артека». В 2018 году их было 276. Направление получают обучающиеся по образовательным программам, добившиеся успеха в общественной деятельности и ставшие победителями соревнований, олимпиад и т. д., — рассказали «КП-Саратов» в региональном министерстве информации и печати по словам замминистра молодежной политики и спорта Ангелины Беловицкой.

Кроме того, каждый из отдыхающих в «Артеке» сможет поучаствовать в церемонии открытия смены «От Петра до наших дней», посвященной пятилетию воссоединения Крыма с Россией.

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ИСТОЧНИК KP.RU