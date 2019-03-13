В Калининске двое мужчин до смерти забили гостя по подозрению во флирте с женщиной

СЕГОДНЯ 15:16 2019-03-13T15:37:23+03:00

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В Саратовской области следователи передали в суд уголовные дела в отношении 24 и 34-летнего жителей Калининского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, мужчин обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

23 октября прошлого года в одном из домов Калининска собралась компания. Гости выпивали, а потом заснули, что не понравилось хозяину. Он попытался их разбудить, чтобы продолжить застолье и несколько раз ударил спящих мужчин.

В это время в дом пришли отец и сожитель одной их гостивших в доме женщин. Они хотели забрать ее домой, но заметили, что одежда на ней расстегнута. Это вызвало подозрения, что ей во время пьянки оказывали неподобающие знаки внимания. Сожитель пожаловался хозяину дома, и вместе они принялись избивать двух других гостей.

Один из потерпевших сумел убежать, а второй был выброшен из дома на улицу.

После этого хозяева ушли спать, а оставшиеся гости разошлись по домам. Ночью тело избитого занесли в дом, но утром обнаружили, что он уже мертв.

Причиной смерти, как установила экспертиза, стала тупая травма головы.

Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU