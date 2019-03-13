Саратовские приставы помогли супругам разделить стоматологическое оборудование
В Октябрьском районе Саратова судебные приставы помогли вернуть половину имущества женщине, которая развелась со своим мужем.
- Гражданка хотела получить оборудование, находящееся в ранее открытой ими совместно стоматологической клинике, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.
Постановление о возбуждении исполнительного производства направили обеим сторонам. Однако в установленный срок мужчина не вернул оборудование. Тогда пристав установил местонахождение приборов и отдал их женщине.
Кроме того, должник погасил имеющуюся задолженность по алиментам — 250 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU