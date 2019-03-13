2019-03-13T14:58:38+03:00
Общество

Саратовские приставы помогли супругам разделить стоматологическое оборудование

Пара развелась и женщина просила половину совместно нажитого имущества
Ольга Муравлёва
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В Октябрьском районе Саратова судебные приставы помогли вернуть половину имущества женщине, которая развелась со своим мужем.

- Гражданка хотела получить оборудование, находящееся в ранее открытой ими совместно стоматологической клинике, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.

Постановление о возбуждении исполнительного производства направили обеим сторонам. Однако в установленный срок мужчина не вернул оборудование. Тогда пристав установил местонахождение приборов и отдал их женщине.

Кроме того, должник погасил имеющуюся задолженность по алиментам — 250 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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