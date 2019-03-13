Зампредами комитета по бюджету Саратовской облдумы стали Самсонова, Бушуев и Шихалов
Их избрали на заседании комитета
Изменить размер текста:
Заседание комитета Саратовской областной думы по бюджетам, налогам, промышленности и собственности 13 марта началось с избрания трех его новых заместителей.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по словам заместителя председателя комитета Владимира Капкаева, трое — оптимальное число для этой должности.
Он предложил кандидатуры Николая Бушуева, Зинаиды Самсоновой и Максима Шихалова.
Все они были одобрены на новый пост.
ИСТОЧНИК KP.RU