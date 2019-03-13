Зампредами комитета по бюджету Саратовской облдумы стали Самсонова, Бушуев и Шихалов

СЕГОДНЯ 14:48 2019-03-13T15:26:47+03:00

Их избрали на заседании комитета

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Заседание комитета Саратовской областной думы по бюджетам, налогам, промышленности и собственности 13 марта началось с избрания трех его новых заместителей.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по словам заместителя председателя комитета Владимира Капкаева, трое — оптимальное число для этой должности.

Он предложил кандидатуры Николая Бушуева, Зинаиды Самсоновой и Максима Шихалова.

Все они были одобрены на новый пост.

ИСТОЧНИК KP.RU