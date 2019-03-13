Под Саратовом пристав переводил средства должников на счет своей бабушки

СЕГОДНЯ 14:32 2019-03-13T14:55:20+03:00

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В Татищевском районе Саратовской области вынесен приговор бывшему старшему судебному приставу.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, его признали виновным в присвоении в особо крупном размере.

В ходе расследования было установлено, что 39-летний пристав отредактировал заявку на кассовый расход в автоматизированной информационной системе ФССП. Тем самым он перечислил поступившие от двух должников средства на расчетный счет своей бабушки.

Общая сумма похищенного составила более 262 тыс. рублей. Выявить злоумышленника удалось при помощи сотрудников отдела противодействия коррупции УФССП, которые инициировали возбуждение уголовного дела, а также УФСБ.

Впоследствии ущерб был погашен полностью.

Суд приговорил мужчину к штрафу в сумме 200 тыс. рублей, а также на год лишил его права занимать должности в органах МСУ.

ИСТОЧНИК KP.RU