Toyota протаранила четыре авто на Чернышевского
Водитель иномарки госпитализирован [фото]
ДТП на ЧернышевскогоФото: Ольга Муравлёва
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На улице Чернышевского в Саратове произошло массовое ДТП.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с места событий, автомобиль Toyota протаранил несколько припаркованных машин напротив дома №90/3.
По предварительной версии, пострадали четыре автомобиля, среди которых Lada Kalina. Ford, Daewoo Nexia.
Иномарка протаранила припаркованные автоФото: Ольга Муравлёва
Фото: Ольга Муравлёва
При этом водитель Toyota получил травмы и был госпитализирован. На месте работают сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU