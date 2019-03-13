2019-03-13T13:32:42+03:00
Происшествия

Toyota протаранила четыре авто на Чернышевского

Водитель иномарки госпитализирован [фото]
Ольга Муравлёва
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ДТП на ЧернышевскогоДТП на ЧернышевскогоФото: Ольга Муравлёва
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На улице Чернышевского в Саратове произошло массовое ДТП.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с места событий, автомобиль Toyota протаранил несколько припаркованных машин напротив дома №90/3.

По предварительной версии, пострадали четыре автомобиля, среди которых Lada Kalina. Ford, Daewoo Nexia.

Иномарка протаранила припаркованные авто Фото: Ольга Муравлёва

Иномарка протаранила припаркованные автоФото: Ольга Муравлёва

Фото: Ольга Муравлёва

При этом водитель Toyota получил травмы и был госпитализирован. На месте работают сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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