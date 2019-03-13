Дальнобойщика из Дагестана посадили за смертельное ДТП под Саратовом
В Саратовской области суд вынес приговор по факту смертельного ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, 30-летнего жителя Дагестана признали виновным в нарушении правил дорожного движения, что повлекло смерть человека.
Трагедия произошла на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград вечером 26 июля 2018 года. Водитель «КамАЗа» превысил скорость и выехал на правую обочину. В тот момент там стоял автомобиль ВАЗ-21011.
52-летний пассажир легковушки погиб на месте.
Суд приговорил дальнобойщика из Дагестана к году в колонии-поселении и лишению права работать в сфере, связанной с управлением транспортными средствами, на год.
Кроме того, он должен будет компенсировать сумму морального вреда родственникам погибшего. Несмотря на то, что те просили 2 млн рублей, суд постановил выплатить им 500 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU