2019-03-13T14:34:44+03:00
Происшествия

Дальнобойщика из Дагестана посадили за смертельное ДТП под Саратовом

Он также выплатит полмиллиона родственникам погибшего
Екатерина Семенова
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В Саратовской области суд вынес приговор по факту смертельного ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, 30-летнего жителя Дагестана признали виновным в нарушении правил дорожного движения, что повлекло смерть человека.

Трагедия произошла на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград вечером 26 июля 2018 года. Водитель «КамАЗа» превысил скорость и выехал на правую обочину. В тот момент там стоял автомобиль ВАЗ-21011.

52-летний пассажир легковушки погиб на месте.

Суд приговорил дальнобойщика из Дагестана к году в колонии-поселении и лишению права работать в сфере, связанной с управлением транспортными средствами, на год.

Кроме того, он должен будет компенсировать сумму морального вреда родственникам погибшего. Несмотря на то, что те просили 2 млн рублей, суд постановил выплатить им 500 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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