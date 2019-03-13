2019-03-13T14:33:15+03:00
Общество

Саратовская хоккеистка в составе сборной России выиграла Всемирную зимнюю Универсиаду

Команда нашей страны оставила канадцев позади
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 2 по 12 марта в Красноярске прошла XXIX Всемирная зимняя Универсиада.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном министерстве молодежной политики и спорта, воспитанница балаковской хоккейной школы Екатерина Николаева выступала в составе женской студенческой сборной России по хоккею. Сейчас она является защитником хоккейного клуба «Динамо» в Санкт-Петербурге и женской сборной России.

По итогу состязаний российская команда разгромила канадцев со счетом 2:0.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отключена вода на Московской
Долг Саратовской области больше не растет
Два десятка подростков из Саратовской области поедут весной в «Артек»
В Калининске двое мужчин до смерти забили гостя по подозрению во флирте с женщиной
Коммунисту Бондаренко предложили отказаться от вертолета, когда он станет губернатором
Саратовские приставы помогли супругам разделить стоматологическое оборудование
Зампредами комитета по бюджету Саратовской облдумы стали Самсонова, Бушуев и Шихалов
Под Саратовом пристав переводил средства должников на счет своей бабушки
На прием к Юлии Литневской пришли 30 человек
Николай Панков: Поддержат ли члены Совфеда закон о хостелах?
Toyota протаранила четыре авто на Чернышевского
Дальнобойщика из Дагестана посадили за смертельное ДТП под Саратовом
Комитетом ЖКХ областной думы одобрен законопроект об упрощении согласования строительства водопроводов
В Балашове автоледи на «Ладе» пострадала в столкновении с Audi
Жители более 3,5 тыс. домов перешли на прямые договоры с Региональным оператором по обращению с ТКО
Саратовских бизнесменов приглашают в Бейрут
Биатлонисты из Саратова примут участие в чемпионате мира в Эстерсунде
Саратовцам расскажут о защите прав потребителей