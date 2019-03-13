Саратовская хоккеистка в составе сборной России выиграла Всемирную зимнюю Универсиаду

СЕГОДНЯ 13:11 2019-03-13T14:33:15+03:00

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С 2 по 12 марта в Красноярске прошла XXIX Всемирная зимняя Универсиада.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном министерстве молодежной политики и спорта, воспитанница балаковской хоккейной школы Екатерина Николаева выступала в составе женской студенческой сборной России по хоккею. Сейчас она является защитником хоккейного клуба «Динамо» в Санкт-Петербурге и женской сборной России.

По итогу состязаний российская команда разгромила канадцев со счетом 2:0.

ИСТОЧНИК KP.RU