Саратовская хоккеистка в составе сборной России выиграла Всемирную зимнюю Универсиаду
Команда нашей страны оставила канадцев позади
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С 2 по 12 марта в Красноярске прошла XXIX Всемирная зимняя Универсиада.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном министерстве молодежной политики и спорта, воспитанница балаковской хоккейной школы Екатерина Николаева выступала в составе женской студенческой сборной России по хоккею. Сейчас она является защитником хоккейного клуба «Динамо» в Санкт-Петербурге и женской сборной России.
По итогу состязаний российская команда разгромила канадцев со счетом 2:0.
ИСТОЧНИК KP.RU