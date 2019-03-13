В Балашове автоледи на «Ладе» пострадала в столкновении с Audi
Прибывшие спасатели вытащили ее из кузова авто
Фотографии Саратовской областной службы спасения.
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Сегодня, 13 марта, в Балашове у дома №17Б по улице Орджоникидзе столкнулись ВАЗ-21099 и Audi A4.
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, прибывшие спасатели вытащили женщину из искореженного кузова автомобиля, после чего медики «скорой помощи» отвезли ее в больницу.
Не пострадали 37-летний водитель и пассажир иномарки.
Фотографии Саратовской областной службы спасения.
Обстоятельства аварии устанавливает полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU