2019-03-13T13:00:07+03:00
Недвижимость

Жители более 3,5 тыс. домов перешли на прямые договоры с Региональным оператором по обращению с ТКО

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В Саратовской области растет количество многоквартирных домов, собственники которых приняли решение перейти на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, в том числе с Региональным оператором по обращению с ТКО. Благодаря данному процессу происходит отказ от посредников в лице управляющих организаций, в том числе недобросовестных, что положительно сказывается на платежной дисциплине. Жители более 3,5 тыс. многоквартирных домов уже получают отдельные платежные документы. В лидерах по наличию прямых договоров с Регоператором в Саратовской области остается Балаковский район.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ и на основании актов сверки взаимных расчетов Регоператор незамедлительно инициирует отказ в одностороннем порядке от исполнения договоров с управляющими организациями, которые имеют задолженность по оплате коммунальной услуги более двух месяцев. По данной причине в Саратове уже разорваны договоры с управляющими компаниями, обслуживающими несколько десятков многоквартирных домов. При этом собственники могли своевременно и в полном объеме оплачивать коммунальные услуги управляющим компаниям. На основании ЖК РФ жители этих домов автоматически будут переведены на прямые договоры с Регоператором и будут получать отдельные платежные документы с указанием абонентского счета. Отметим, что письменного заключения договора с Региональным оператором не требуется.

Перейти на прямые договоры собственники могут по решению общедомового собрания. Соответствующий протокол, а также информацию о плательщиках в адрес Регоператора передает управляющая организация. Своевременная подача необходимого пакета документов позволяет оперативно внести новых абонентов в базу расчетного центра и предоставить платежный документ.

Также в контакт-центр Регионального оператора поступает информация от жителей о том, что собственниками было принято решение о переходе на прямые договоры, но управляющая компания не передала сведения ресурсоснабжающим организациям. Регоператор уведомляет УК о необходимости срочной передачи требуемой документации для корректного расчета стоимости коммунальной услуги абонентам. Расчет услуги производится с даты перехода на прямые договоры, указанной в протоколе собрания собственников жилых помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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