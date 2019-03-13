Саратовских бизнесменов приглашают в Бейрут
Они будут продвигать свои товары ливанским предпринимателям
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Саратовская делегация отправится в Бейрут (Ливан).
Как сообщили «КП-Саратов» в ТПП области, бизнес-миссия запланирована на 19-23 марта.
В рамках визита состоится заседание Российско-Ливанского и Ливано-Российского деловых советов, а также пройдут переговоры с ливанскими партнерами. Кроме этого намечено участие в Фестивале российского кино.
По мнению организаторов миссии, участники смогут презентовать коммерческие проекты с ливанскими бизнесменами, а также установить новые контакты.
ИСТОЧНИК KP.RU