Саратовских бизнесменов приглашают в Бейрут

СЕГОДНЯ 12:50 2019-03-13T12:50:47+03:00

Они будут продвигать свои товары ливанским предпринимателям

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Саратовская делегация отправится в Бейрут (Ливан).

Как сообщили «КП-Саратов» в ТПП области, бизнес-миссия запланирована на 19-23 марта.

В рамках визита состоится заседание Российско-Ливанского и Ливано-Российского деловых советов, а также пройдут переговоры с ливанскими партнерами. Кроме этого намечено участие в Фестивале российского кино.

По мнению организаторов миссии, участники смогут презентовать коммерческие проекты с ливанскими бизнесменами, а также установить новые контакты.

ИСТОЧНИК KP.RU