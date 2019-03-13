Саратовцам расскажут о защите прав потребителей

СЕГОДНЯ 12:29 2019-03-13T12:40:41+03:00

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Тематические консультации проведут сотрудники городской администрации.

Во Всемирный день защиты прав потребителей, 15 марта, управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации областного центра проведет открытые бесплатные консультации для граждан в крупных торговых центрах Саратова. Специалисты управления будут дежурить с 14:00 до 18:00 в ТРЦ «Триумф Молл» (улица Зарубина, 167, второй этаж, центральная площадка) и ТЦ «Мир» (улица Московская, 115). При этом пообщаться с ними по всем интересующим вопросам законодательства о защите прав потребителей смогут не только жители региона, но и предприниматели, осуществляющие торговую деятельность.

В управлении отметили, что в этом году День защиты прав потребителей проходит под девизом: «Trusted Smart Products» — «Цифровой мир: надежные смарт-устройства». Это связано с тем, что при развитии цифровых технологий, прежде всего, должны учитываться различные интересы покупателей, начиная от права на качество и безопасность «умной электроники», заканчивая полнотой сведений, как собирается, обрабатывается и используется личная информация.

ИСТОЧНИК KP.RU