В Ершовском районе снесут два аварийных дома
Такому решению поспособствовала прокуратура
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Прокуратура Ершовского района установила, что дом №23 на улице Ершовская в поселке Прудовой и №22 на улице 22 Съезда Партии в Ершове имеют признаки аварийности.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, пребывать в этих ветхих домах попросту опасно.
Собственником зданий является районная администрация, однако строения никто не чинил и не признавал их аварийными. Эта процедура состоялось только после того, как прокурор обратился с иском в суд.
В итоге межведомственная комиссия постановила, что дома аварийные, их надо снести. За выполнением решения будет следить прокуратура.
ИСТОЧНИК KP.RU