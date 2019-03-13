В Ершовском районе снесут два аварийных дома

СЕГОДНЯ 12:03 2019-03-13T12:20:33+03:00

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Прокуратура Ершовского района установила, что дом №23 на улице Ершовская в поселке Прудовой и №22 на улице 22 Съезда Партии в Ершове имеют признаки аварийности.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, пребывать в этих ветхих домах попросту опасно.

Собственником зданий является районная администрация, однако строения никто не чинил и не признавал их аварийными. Эта процедура состоялось только после того, как прокурор обратился с иском в суд.

В итоге межведомственная комиссия постановила, что дома аварийные, их надо снести. За выполнением решения будет следить прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU