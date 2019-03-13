Саратовский мукомольный комбинат задолжал работникам 130 тыс. рублей зарплаты
Прокурор обратился в суд, чтобы людям деньги вернули
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В Советском районе Саратовской области коллектив работников ООО «Мукомольный комбинат «Добрый мельник» обратился в прокуратуру.
- Во время проверки по обращению выяснилось, что пяти сотрудникам задолжали зарплату на общую сумму 130 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Прокурор обратился в суд, чтобы людям деньги вернули. Суд удовлетворил эти требования. Районным приставам направили документы, чтобы взыскать с комбината задолженность.
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ИСТОЧНИК KP.RU