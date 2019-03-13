Саратовские евреи попросили включить их организацию в число иноагентов

СЕГОДНЯ 11:59 2019-03-13T12:04:36+03:00

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Минюст России 12 марта подтвердил включение общественной организации «Саратовский областной еврейский благотворительный центр «Хасдей Ерушалаим» (Милосердие) в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Сообщение об этом опубликовано на сайте Минюста.

Это произошло по просьбе учредителей благотворительного центра, которые написали соответствующее заявление в Минюст РФ.

Напомним, ранее в саратовских судах были оштрафованы на 300 и 50 тыс. рублей руководители региональной организации инвалидов, больных сахарным диабетом. Они пытались доказать, что не являются иностранными агентами, получая помощь из-за рубежа.

ИСТОЧНИК KP.RU