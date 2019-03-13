Саратовские евреи попросили включить их организацию в число иноагентов
Минюст России 12 марта подтвердил включение общественной организации «Саратовский областной еврейский благотворительный центр «Хасдей Ерушалаим» (Милосердие) в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Сообщение об этом опубликовано на сайте Минюста.
Это произошло по просьбе учредителей благотворительного центра, которые написали соответствующее заявление в Минюст РФ.
Напомним, ранее в саратовских судах были оштрафованы на 300 и 50 тыс. рублей руководители региональной организации инвалидов, больных сахарным диабетом. Они пытались доказать, что не являются иностранными агентами, получая помощь из-за рубежа.
ИСТОЧНИК KP.RU