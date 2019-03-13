В Саратове седьмой раз за день встают трамваи

СЕГОДНЯ 11:56 2019-03-13T12:13:16+03:00

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Сегодня, 13 марта, в седьмой раз в Саратове останавливается движение трамваев.

В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, что вагоны маршрута №9 встали в 12:40 из-за поломки вагона.

Транспорт не едет от 1-го Артельного проезда в сторону 1-го Просяного проезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU