2019-03-13T12:13:16+03:00
Общество

В Саратове седьмой раз за день встают трамваи

Речь идет о маршруте №9
Дарья Вострикова
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Сегодня, 13 марта, в седьмой раз в Саратове останавливается движение трамваев.

В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, что вагоны маршрута №9 встали в 12:40 из-за поломки вагона.

Транспорт не едет от 1-го Артельного проезда в сторону 1-го Просяного проезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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