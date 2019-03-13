Туристов из Ставрополья планируют возить в Саратовскую область
Саратовская область подписала ряд соглашений на международной туристической выставке «Интурмаркет 2019» в Москве.
Как сообщили «КП-Саратов» в комитете по туризму области, был подписан, в частности, договор с министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.
- Соглашение между двумя регионами безусловно позитивно влияет на взаимовыгодный обмен. Мы можем создавать и развивать взаимовыгодные маршруты, совместно продвигать различные направления в сфере туризма. Осенью мы планируем посетить Саратовскую область. Мы нацелены и ориентированы на организацию потока в обе стороны. Очень хочется, чтобы люди увидели Поволжье, попробовали местную кухню, и, конечно же, съездили на рыбалку, — заявил первый замминистра Евгений Ступников
ИСТОЧНИК KP.RU