Саратовские дети вынуждены добираться в школу по деревяшкам

СЕГОДНЯ 11:48 2019-03-13T12:18:35+03:00

Об этом сообщил очевидец в соцсетях

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Сегодня, 13 марта, жители Саратова пожаловались на трудности, которые приходится претерпевать ученикам школы №7 по пути на учебу.

Об этом анонимный очевидец написал в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

В доказательство своих слов автор записи опубликовал снимки, на которых видно, что детям приходится идти по квадратикам из досок, чтобы добраться на занятие. Пройти по дороге нельзя, потому что там находится огромная лужа.

В комментариях к записи очевидцы высказались, что проблема не так уж и смертельна и вообще в городе полно мест, где ситуация гораздо хуже.

ИСТОЧНИК KP.RU