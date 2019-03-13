Житель Энгельса отобрал у прохожего золотую цепочку и сдал в ломбард

СЕГОДНЯ 11:36 2019-03-13T11:40:52+03:00

Происшествие случилось у магазина на Полтавской улице

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В Энгельсский отдел полиции обратился 44-летний мужчина с заявлением о грабеже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, он пояснил, что вечером у магазина на Полтавской улице неизвестный силой отобрал у него золотую цепочку стоимостью 5 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен 32-летний житель покровчанин, который ранее уже имел проблемы с законом.

Подозреваемый рассказал, что сдал похищенное в ломбард.

ИСТОЧНИК KP.RU