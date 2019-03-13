2019-03-13T11:07:21+03:00
Происшествия

Житель Энгельса выхватил у прохожей телефон и получил срок

Он отправится в исправительную колонию строгого режима
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал виновным 31-летнего жителя Энгельса в грабеже, совершенным с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.

- Установлено, что 1 января 2019 года в 05:37 пьяный безработный мужчина увидел у дома №12 на проспекте Строителей в Энгельсе прохожую, которая говорила по телефону. Тот выхватил у нее гаджет стоимостью 5 тыс. рублей, —рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

За это мужчина получил два года и четыре месяца исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24