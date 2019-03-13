Житель Энгельса выхватил у прохожей телефон и получил срок

СЕГОДНЯ 11:07 2019-03-13T11:07:21+03:00

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Суд признал виновным 31-летнего жителя Энгельса в грабеже, совершенным с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.

- Установлено, что 1 января 2019 года в 05:37 пьяный безработный мужчина увидел у дома №12 на проспекте Строителей в Энгельсе прохожую, которая говорила по телефону. Тот выхватил у нее гаджет стоимостью 5 тыс. рублей, —рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

За это мужчина получил два года и четыре месяца исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU