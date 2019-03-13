Саратовцев удивили собаки на крыше аптеки

СЕГОДНЯ 10:57 2019-03-13T10:57:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня,13 марта, горожанин рассказал в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» о необычных обитателей крыши аптеки 1b.ru, которая находится на Сенном рынке.

По кровле здания разгуливают два черных пса и лают на прохожих. Похоже, что они уже освоились на новом месте и не хотят возвращаться на землю.

В доказательство своих слов авто записи прикрепил видеозапись происходящего.

Горожане сыронизировали над ситуацией, сравнив животных с перелетными птицами — грачами, чье время появится в городе как раз наступило.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/696847" frameborder="0"></iframe> В Саратове собаки бегают по крыше магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU