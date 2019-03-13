2019-03-13T10:57:41+03:00
Общество

Саратовцев удивили собаки на крыше аптеки

Животные поселились в районе Сенного
Дарья Вострикова
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Сегодня,13 марта, горожанин рассказал в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» о необычных обитателей крыши аптеки 1b.ru, которая находится на Сенном рынке.

По кровле здания разгуливают два черных пса и лают на прохожих. Похоже, что они уже освоились на новом месте и не хотят возвращаться на землю.

В доказательство своих слов авто записи прикрепил видеозапись происходящего.

Горожане сыронизировали над ситуацией, сравнив животных с перелетными птицами — грачами, чье время появится в городе как раз наступило.

В Саратове собаки бегают по крыше магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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