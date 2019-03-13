Саратовцев удивили собаки на крыше аптеки
Животные поселились в районе Сенного
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Сегодня,13 марта, горожанин рассказал в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» о необычных обитателей крыши аптеки 1b.ru, которая находится на Сенном рынке.
По кровле здания разгуливают два черных пса и лают на прохожих. Похоже, что они уже освоились на новом месте и не хотят возвращаться на землю.
В доказательство своих слов авто записи прикрепил видеозапись происходящего.
Горожане сыронизировали над ситуацией, сравнив животных с перелетными птицами — грачами, чье время появится в городе как раз наступило.
В Саратове собаки бегают по крыше магазина.
ИСТОЧНИК KP.RU