СЕГОДНЯ 10:49 2019-03-13T10:55:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Саратовских туристов предупредили о лихорадке Денге, которой можно заразиться, если приехать в Африку, Индию, Юго-Восточную Азию и тропики Центральной, Южной Америки.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном Роспотребнадзоре, ежегодно в мире опасный вирус поражает около 390 млн человек. В Шри-Ланке за январь-февраль этого года зарегистрировано 8 904 случая болезни.

Переносчиками являются комары. Поэтому если вы приехали в эти страны, лучше носить закрытую одежду, применять средства для отпугивания насекомых и засетчивать окна, двери в помещениях.

ИСТОЧНИК KP.RU