Саратовские следователи выяснят причину смерти подростка в гараже

СЕГОДНЯ 10:15 2019-03-13T11:19:33+03:00

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Саратовские следователи возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности 16-летней девушки.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, вечером 2 февраля 2019 года подросток вместе с тремя друзьями сидела в гараже, который принадлежал родителям одного из подростков. Чтобы согреться, они запускали двигатель машины, стоявшей там же. Ночью компания уснула в салоне авто. На следующее утро парни проснулись, причем двое из них почувствовали себя плохо, а их подруга нет. Ребята не смогли ее разбудить и вызвали «скорую помощь».

Врачи констатировали смерть девушки.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной гибели стало отравление выхлопными газами автомобиля.

Двое из троих парней были госпитализированы с таким же диагнозом. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следствию предстоит допросить очевидцев трагедии, членов семьи погибшей и ее окружение, а также выяснить в каких условиях жили все ребята из той компании.

ИСТОЧНИК KP.RU