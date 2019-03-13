Избивший алюминиевым тазиком приятеля мужчина не смог обжаловать приговор

СЕГОДНЯ 10:02 2019-03-13T10:02:20+03:00

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В Красноармейском районе 13 декабря 2018 года к четырем годам колонии общего режима приговорили 27-летнего местного жителя. Такой срок он получил за причинение тяжкого вреда здоровью.

- Вечером 11 июля 2018 в одном из домов по улице Интернациональная двое знакомых поругались друг с другом. Злоумышленник ударил приятеля кулаком, из-за чего тот упал на пол, после этого осужденный начал избивать его по голове алюминиевым тазиком, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

После оглашения приговора, мужчина обжаловал его, просил смягчить наказание.

Судебная коллегия признала его жалобу необоснованной и оставила решение Красноармейского суда без изменений.

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ИСТОЧНИК KP.RU