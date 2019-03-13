Директор саратовского предприятия лишился кресла за долги перед сотрудниками

СЕГОДНЯ 09:52 2019-03-13T10:15:09+03:00

Он не хотел отдавать более 1,2 млн зарплаты

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Ленинского района Саратова держит на контроле ситуацию по невыплате более 1,2 млн рублей зарплаты работникам ООО «МТ», осуществляющего производственную деятельность в сфере обработки металлических изделий.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что своих денег с мая по декабрь 2018 года не видели более 1,2 млн человек.

При этом директор фирмы уже привлекался к административной ответственности по постановлению областной Госинспекции труда.

Поскольку задержка денег вновь повторилась, на мужчину снова завели дело.

Суд постановил дисквалифицировать директора на год.

ИСТОЧНИК KP.RU