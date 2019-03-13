Директор саратовского предприятия лишился кресла за долги перед сотрудниками
Он не хотел отдавать более 1,2 млн зарплаты
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Прокуратура Ленинского района Саратова держит на контроле ситуацию по невыплате более 1,2 млн рублей зарплаты работникам ООО «МТ», осуществляющего производственную деятельность в сфере обработки металлических изделий.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что своих денег с мая по декабрь 2018 года не видели более 1,2 млн человек.
При этом директор фирмы уже привлекался к административной ответственности по постановлению областной Госинспекции труда.
Поскольку задержка денег вновь повторилась, на мужчину снова завели дело.
Суд постановил дисквалифицировать директора на год.
ИСТОЧНИК KP.RU