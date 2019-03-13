Магазин «Музобоз» в Саратове незаконно разместил вывеску

СЕГОДНЯ 09:47 2019-03-13T09:49:31+03:00

Она была вывешена на памятнике культурного наследия

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В Волжском районе Саратова прокуратура обнаружила незаконную вывеску.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, владелец магазина «Музобоз» разместил ее на Московской, 29.

При этом вывеска не была согласована, хотя здание является объектом культурного наследия: «Ансамбль застройки перекрестка, начало XIX века. Двухэтажный каменный жилой дом. Классицизм. Усадьба Мещерякова Н. Е.».

В адрес руководителя ООО «Музобоз» внесено представление. Прокуратура взяла на контроль его исполнение.

ИСТОЧНИК KP.RU