2019-03-13T09:46:23+03:00
Происшествия

В Саратовской области мужчина получил три года за расквашенное лицо ртищевца

Пьяный гражданин избил потерпевшего в холле общежития
Ольга Муравлёва
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В Ртищеве осудили 44-летнего рецидивиста. Местного жителя признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

- Днем 16 сентября 2018 года пьяный злоумышленник избил 36-летнего ртищевца. Он расквасил ему лицо пятью ударами кулаком. Избиение произошло на пятом этаже в коридоре общежития в Школьном переулке, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Суд приговорил мужчину к трем годам колонии особого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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