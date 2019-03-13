В Саратовской области мужчина получил три года за расквашенное лицо ртищевца
Пьяный гражданин избил потерпевшего в холле общежития
Изменить размер текста:
В Ртищеве осудили 44-летнего рецидивиста. Местного жителя признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
- Днем 16 сентября 2018 года пьяный злоумышленник избил 36-летнего ртищевца. Он расквасил ему лицо пятью ударами кулаком. Избиение произошло на пятом этаже в коридоре общежития в Школьном переулке, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Суд приговорил мужчину к трем годам колонии особого режима.
Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU