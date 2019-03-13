2019-03-13T09:48:02+03:00
Происшествия

Владельцу разбитого льдом авто чиновники в Саратове предложили обратиться в суд

Падение льда с крыши попало в объектив камеры наблюдения
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Падение льда на машину в Саратове.

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В администрации Волжского района Саратова прокомментировали случай падения ледяных глыб на автомобиль. ЧП случилось 28 февраля по улице Исаева, 24. Чиновники указали, что управление этим многоквартирным домом осуществляет ООО «УК «Сфера».

- За защитой своих прав и интересов владелец автомобиля вправе обратиться в судебные органы, — сообщили в районной администрации.

Как ранее писала «КП-Саратов», именно этим хозяева авто и занимаются.

Напомним, факт падения льда с крыши был зафиксирован камерами программы «Безопасный дом».

Падение льда на машину в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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