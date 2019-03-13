Владельцу разбитого льдом авто чиновники в Саратове предложили обратиться в суд
Падение льда с крыши попало в объектив камеры наблюдения
Падение льда на машину в Саратове.
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В администрации Волжского района Саратова прокомментировали случай падения ледяных глыб на автомобиль. ЧП случилось 28 февраля по улице Исаева, 24. Чиновники указали, что управление этим многоквартирным домом осуществляет ООО «УК «Сфера».
- За защитой своих прав и интересов владелец автомобиля вправе обратиться в судебные органы, — сообщили в районной администрации.
Как ранее писала «КП-Саратов», именно этим хозяева авто и занимаются.
Напомним, факт падения льда с крыши был зафиксирован камерами программы «Безопасный дом».
Падение льда на машину в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU