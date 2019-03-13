2019-03-13T09:37:37+03:00
Происшествия

В Саратове ремонтник украл у старушки телевизор

Суд приговорил вора к 200 часам обязательных работ
Ольга Муравлёва
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Во Фрунзенском районе Саратова осудили 30-летнего местного жителя. Его обвиняют в краже.

- Мужчина 6 декабря 2018 года делал ремонт в квартире старушки на улице Рабочая и похитил ее жидкокристаллический телевизор Supra. Потерпевшей причинен значительный для нее ущерб в 6 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Суд приговорил вора к 200 часам обязательных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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