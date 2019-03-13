2019-03-13T09:32:17+03:00
Происшествия

Трое жителей Саратовской области получили срок за выкопанные трубы для мелиорации

Они унесли с собой федеральную собственность
Дарья Вострикова
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Суд признал виновными двух жителей Энгельса и одного саратовца в возрасте от 48 до 61 года в тайном хищении чужого имущества в особо крупном размере.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что в сентябре 2015 года мужчины выкопали из земли 1,2 км напорного мелиоративного трубопровода, закрепленного за филиалом ФГБУ «Управление Саратовмелиоводхоз» на праве оперативного управления.

Второй раз злоумышленники в период с мая по август 2017 извлекли почти 2 км трубопровода в Марксовском районе.

Таким образом, государству в лице ФГБУ «Управление Саратовмелиоводхоз» причинен ущерб в размере более 5,3 млн рублей.

За это жители Энгельса получили по шесть и 6,5 лет тюрьмы, а саратовец — четыре года.

Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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