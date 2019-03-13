Насильник пытался уехать из Саратова на поезде

СЕГОДНЯ 09:14 2019-03-13T09:21:03+03:00

Вышедший из мест заключения мужчина напал на подругу приятеля

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В Саратовской области завершено расследование по факту изнасилования.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, обвиняемый — 31-летний ранее судимый мужчина.

Следствие считает, что вечером 21 января гражданин, который условно-досрочно вышел из мест заключения, находился у своих знакомых в селе Советского района. Хозяин сделал ему замечание из-за недостойного поведения, в ответ гость устроил драку.

Владелец дома получил травмы и вышел, в его отсутствие гость изнасиловал 40-летнюю хозяйку, а потом сбежал.

Впоследствии злоумышленника удалось задержать на железнодорожном вокзале, когда он пытался уехать из Саратова на поезде.

Мужчину отправили под арест, дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU