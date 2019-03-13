Насильник пытался уехать из Саратова на поезде
В Саратовской области завершено расследование по факту изнасилования.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, обвиняемый — 31-летний ранее судимый мужчина.
Следствие считает, что вечером 21 января гражданин, который условно-досрочно вышел из мест заключения, находился у своих знакомых в селе Советского района. Хозяин сделал ему замечание из-за недостойного поведения, в ответ гость устроил драку.
Владелец дома получил травмы и вышел, в его отсутствие гость изнасиловал 40-летнюю хозяйку, а потом сбежал.
Впоследствии злоумышленника удалось задержать на железнодорожном вокзале, когда он пытался уехать из Саратова на поезде.
Мужчину отправили под арест, дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU