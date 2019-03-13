2019-03-13T09:18:40+03:00
Происшествия

Саратовец до смерти избил друга за упрек в распущенности

Он бросил его на зеркало, а потом начал бить
Дарья Вострикова
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В отношении 52-летнего ранее судимого саратовца возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, днем 10 марта 2019 года мужчина пришел в гости к своему 59-летнему приятелю и его сожительнице в дом на проспекте 50 лет Октября Ленинского района.

Компания продолжала пить спиртное до того момента, как хозяин квартиры не начал высказывать претензии к гостю за проявленные знаки внимания к его возлюбленной.

Тот толкнул приятеля на стоящее у стены стекло, от чего критикующий мужчина упал и порезался, а потом получил еще несколько ударов по всему телу.

Рассвирепевшего подсудимого не могла оттащить даже сожительница. Как только молодой товарищ выместил агрессию, он пошел на улицу, а женщина вызвала полицию и «скорую помощь».

Прибывшие врачи констатировали смерть ее возлюбленного.

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной кончины потерпевшего стала тупая сочетанная травма головы и шеи, сопровождающаяся кровоизлиянием в головной мозг.

Мужчину задержали и предъявили ему обвинение. Тот признал свою вину и ушел ждать окончания расследования под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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