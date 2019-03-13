2019-03-13T09:14:34+03:00
Происшествия

Три раза судимый мужчина отобрал у безработного саратовца 13 тыс. рублей

Преступника задерживала полиция с омоновцами
Дарья Вострикова
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Полиция Заводского района раскрыла грабеж денег у 46-летнего безработного гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с заявлением мужчина пришел к стражам порядка ранним утром 25 февраля. Он сказал, что у дома №48а на проспекте Энтузиастов неизвестный силой отобрал у него 13 тыс. рублей.

Полиция вместе с ОМОН Росгвардии задержали грабителя, которым оказался трижды судимый 29-летний мужчина.

На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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