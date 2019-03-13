Три раза судимый мужчина отобрал у безработного саратовца 13 тыс. рублей
Преступника задерживала полиция с омоновцами
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Полиция Заводского района раскрыла грабеж денег у 46-летнего безработного гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с заявлением мужчина пришел к стражам порядка ранним утром 25 февраля. Он сказал, что у дома №48а на проспекте Энтузиастов неизвестный силой отобрал у него 13 тыс. рублей.
Полиция вместе с ОМОН Росгвардии задержали грабителя, которым оказался трижды судимый 29-летний мужчина.
На него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU