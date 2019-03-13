2019-03-13T08:47:41+03:00
Общество

Автопредприятие из Самойловки задолжало 27 работникам 291 тыс. рублей

Директора организации оштрафовали на 11 тыс. рублей
Ольга Муравлёва
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В Самойловском районе прокуратура заинтересовалась МУП «Специализированное АТП» после невыплаты компанией зарплаты своим работникам.

- Организация больше месяца не давала 27 сотрудниками деньги, перед ними накопился долг в 291 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональном надзорном ведомстве.

В отношении директора МУПа возбудили административное дело, Госинспекция труда оштрафовала его на 11 тыс. рублей. После этого долг перед своими работниками он погасил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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