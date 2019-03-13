Панков: Уходить нужно вовремя

СЕГОДНЯ 08:43 2019-03-13T08:57:35+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Не поддерживаю тех, кто бросает камни в спину ушедшего чиновника. Особенно если эти люди еще вчера находились рядом с ним. Когда он занимал большую должность. С другой стороны, для чистоты отношений скажу: уходить нужно вовремя. Когда Марине Алешиной предложили это сделать еще раньше, понимания не было. А уже со временем возник ряд вопросов.

Конечно, если появились вопросы к твоей деятельности, на них нужно отвечать. Опровергать, если обвинения несправедливы. Давать разъяснения, когда есть недопонимание. Если ты человек состоятельный — направлять часть средств на благотворительность, решение проблем наших жителей. Но участвовать в скандалах и дрязгах чиновнику такого уровня нельзя. И однозначно нельзя задействовать в личных интересах положение и возможности той структуры, где ты должен служить народу, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU